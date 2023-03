Centro Multiservizi trova casa Aiuto e sostegno ai più fragili

di Francesca Grillo

Il valore sociale delle due villette di via Tobagi è ancora più importante se si considera che quei due immobili conservano una storia incredibile. Era iniziata dieci anni fa, messa in luce sulle nostre pagine nel 2018 e, poco dopo, finalmente finita, con l’assegnazione al Comune, come avrebbe dovuto essere dall’inizio. Ora nei due appartamenti convivono spazi sociali, servizi per chi è in difficoltà, come il nuovo "Centro Multiservizi" dove lavoreranno operatrici con una formazione psico-socio-educativa. Per capire l’importanza di questo progetto, bisogna fare un passo indietro, quando le villette erano state sequestrate al boss della mala milanese degli anni Ottanta Vincenzo Ippolito. Non era un mafioso, ma la sua carriera criminale era lunga, iniziata alle pendici di Enna e arrivata alle porte di Milano, fatta di furti, rapine, gioco d’azzardo, dadi, cavalli e droga. Nonostante la confisca, il figlio di Enzino ha continuato per anni a intascarsi abusivamente l’affitto degli immobili. Un guadagno illecito di oltre 70mila euro, inclusi i 20mila di spese condominiali. Il racconto sulle pagine del “Giorno” della vicenda aveva innescato controlli e accertamenti, portando finalmente alla conclusione dell’iter di confisca e all’assegnazione al Comune che ha trasformato gli spazi in luoghi per mamme, papà, famiglie, persone in difficoltà. La Casetta, per esempio, offre servizi gratuiti per donne in gravidanza, neo genitori, bambini. A questo, ora, si aggiunge il Centro Multiservizi, per "un’offerta rivolta ai cittadini di tutto il Piano di zona. Ci prenderemo cura di chi è in difficoltà", spiega il sindaco Rino Pruiti. Al Centro Multiservizi, in modo gratuito e anonimo, sarà possibile parlare di sé e della propria situazione e ricevere risposte per affrontare l’emergenza che si vive, sociale, personale, economica. Si potrà quindi ricevere aiuto e informazioni per entrare in contatto con i Servizi sociali e sanitari del territorio, ma anche assistenza burocratica, ottenere generi alimentari e di prima necessità e persino usufruire di un servizio lavanderia e di un servizio igienico dotato anche di doccia. Per info: 02 83631733. "I nostri servizi sociali - spiega Martina Villa, assessore alle Politiche sociali - con grande cura e passione hanno reso questo piccolo appartamento un luogo accogliente e adatto a diventare uno spazio di ascolto ma anche un posto per affrontare le emergenze, per dare risposte tempestive a chi ne ha più bisogno: lo mettiamo a disposizione di tutto il Distretto, affidandolo a diverse realtà che lavorano da lungo tempo in campo sociale".