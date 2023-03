“Centro massaggi” abusivo Supermulta e chiusura in arrivo

La polizia locale di Rho dopo una serie di accertamenti e riscontri informatici sulle banche dati catastali e commerciali, è intervenuta in una palazzina di Mazzo dove era stato segnalato un viavai di uomini non residenti, e ha scoperto un centro massaggi abusivo, allestito in uno seminterrato non a uso abitativo, gestito da un cittadino italiano. Al momento del blitz erano presenti due massaggiatrici e un cliente. Nei locali, attrezzati con zone di “comfort”, materassi, cuscini e cabina doccia, nessuna contabilità ma semplici indicazioni di pagamento riferite a prestazioni eseguite e alle tariffe orarie: un giro di migliaia di euro, con pagamenti tramite Pos con bancomat o carte riferibili a un conto bancario intestato a un’associazione con sede nel Varesotto. Il titolare è stato multato per 5.000 euro, in arrivo anche un’ordinanza comunale di chiusura del centro massaggi.