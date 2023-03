Centro Hara 835 richieste in cinque anni

Sono i dati resi noti dal Centro antiviolenza Hara a testimoniare quanto sia importante fare rete per aiutare le donne vittime di maltrattamenti. Dall’aprile 2018 a oggi sono state 835 le donne che si sono rivolte al Centro. Nel 2022 ci sono stati 157 accessi, 96 a Rho e 54 a Bollate. La maggioranza delle donne ha dai 36 ai 45 anni. Sono prevalentemente italiane, tra le straniere c’è una predominanza di donne peruviane. Ben 74 donne sono occupate, spesso con contratti a tempo determinato o per poche ore alla settimana, che non consentono loro una reale autonomia economica. In 81 casi la violenza è stata fisica, in 109 psicologica, 40 di tipo economico e 10 sessuale. I casi di stalking sono stati 31. Per 56 donne a esercitare violenza è stato il marito, per 16 il convivente, per 13 l’ex marito, per 15 l’ex fidanzato. Nel 2022 sono state accompagnate in case rifugio 16 donne. "I dati raccontati sono ancora troppo duri e preoccupanti e ci richiamano a un impegno quotidiano ancora maggiore. Ma la presenza così massiccia e la lista davvero lunga di soggetti che sottoscrivono il patto ci dà davvero speranza", ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali, Paolo Bianchi. Ro.Ramp.