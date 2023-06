Centro estivo comunale Educatrice rimossa dall’incarico "No al doppio ruolo, è consigliera"

di Monica Autunno

"Inopportuna la sovrapposizione di ruoli", la neo consigliera comunale "rimossa" da coordinatore del centro estivo comunale per bambini. Ora Marianna Barzaghi, eletta nelle file di Insieme per Cambiare (minoranza), solleva il "caso": "Svolgerò l’incarico altrove. Ma voglio sapere i motivi di questa decisione. Che mi crea problemi e imbarazzo, e che mi avvilisce: "Inopportuna" non me l’aveva mai detto nessuno". Dal Comune il sindaco Michele Avola: "I problemi che il “doppio ruolo” potrebbe creare sono tanti, e sono stati evidenziati non da noi, ma dalla nostra segreteria comunale. Nessuno ha dato dell’"inopportuna" alla consigliera, che dovrà chiarirsi non con noi, ma con la cooperativa per cui lavora. Inopportuno, questo si, è il caso che sta montando". Barzaghi lavora come educatrice per una cooperativa sociale che, fra molti altri, ha un appalto con i Comuni dell’Unione Adda Martesana (Bellinzago, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano) per la gestione dei centri estivi comunali. Al centro estivo bellinzaghese, dal 2016, ricopriva il ruolo di coordinatore. "Così pareva dovesse essere anche quest’anno - racconta la consigliera - . I primi di giugno i miei responsabili mi hanno notificato che avrei invece dovuto spostarmi.

Il lavoro al centro estivo in paese è stato reputato “inopportuno” dal Comune per via della nomina in consiglio". Ancora. "Il Comune, in quanto titolare dell’appalto, ha certo la facoltà di dare le sue indicazioni. Ma quali sono questi elementi di inconciliabilità, visto che non risulta alcuna incompatibilità da normativa? Ho chiesto di ricevermi, sono in attesa. Sono amareggiata. Sono mamma di due bambine piccole, mi viene tolta la possibilità di lavorare vicino casa. E bambini e famiglie perdono un punto di riferimento". Il neo sindaco Avola. "Ciò che è accaduto è semplice. Barzaghi è diventata consigliere comunale, lavora per una coop nostra appaltatrice, e al centro estivo aveva un ruolo di coordinamento. Gli uffici hanno sollevato il problema commistione, noi l’abbiamo notificato alla cooperativa. E il problema, comunque la si voglia vedere, c’è. Se fosse stata consigliera di maggioranza, lo sottolineo a scanso di equivoci, sarebbe stata esattamente la stessa cosa".