Centro diurno, pasti a domicilio e trasporto per anziani soli a Buccinasco

Un aiuto ad anziani e fragili che sono soli ad agosto. Il Comune ha deciso di attuare una sorta di “piano di sostegno speciale“ per sostenere chi si trova in difficoltà per tutto il mese di agosto, in particolare in questi giorni con le temperature elevate e i rischi per la salute dei fragili, implementando servizi e piani di assistenza. "Il caldo e lo svuotamento della città per le vacanze sono condizioni che inaspriscono tutti i tipi di fragilità – spiega l’assessora Martina Villa –. I servizi alla persona devono essere presenti e pronti ad accogliere tutti i bisogni per gestire ogni tipo di emergenza. Abbiamo pianificato le ferie del settore servizi sociali garantendo in modo pieno e continuativo la presenza di tutte le figure professionali necessarie a ogni evenienza, monitorando con maggiore attenzione i fragili. Ringrazio – conclude Villa – tutto il settore per l’organizzazione e per l’instancabile lavoro delle professioniste che vi lavorano".

Sono circa 60 gli anziani e fragili che usufruiscono dei servizi comunali (contributi, centro diurno, pasti a domicilio) quindi presi in carico dal settore servizi sociali. Tutti sono monitorati singolarmente, chi ha più bisogno viene contattato quotidianamente per rispondere a eventuali esigenze. Per esempio, chi ha necessità di spostarsi e muoversi da casa può usufruire di un trasporto sicuro e fresco (dotato di aria condizionata). Questo per seguire le prescrizioni di Ats che incoraggiano gli anziani a stare a casa nei giorni più critici, con le temperature più elevate, offrendo un servizio per chi ha necessità di spostarsi.

"Ci prendiamo cura di tutti – aggiunge il sindaco Rino Pruiti –, seguendo il nostro slogan “Nessuno resti indietro” che vale soprattutto per i più fragili a cui tendiamo la mano con tutte le risorse e strumenti possibili, seguendoli grazie al lavoro continuo dei professionisti che non si ferma mai, soprattutto nei momenti più critici".

Francesca Grillo