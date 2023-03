Centro città: via ai lavori da 700mila euro

Ruspe in arrivo in via Veneto per dare il via al cantiere per il cambiamento della strada centrale della città, un progetto dal costo di circa 700mila euro possibile da realizzare grazie ai fondi ottenuti da Regione Lombardia (nella foto gli assessori Deborah Bucca e Mario Cerri). L’inizio dei lavori entro luglio prossimo mentre in aprile è previsto un incontro pubblico con l’Amministrazione comunale per illustrare il progetto da realizzare. Sarà un cambiamento epocale con circolazione delle auto in senso unico nella direzione Inzago-Milano. Prevista una corsia preferenziale in direzione opposta, Treviglio-Bergamo-Brescia, per i soli mezzi pubblici e di soccorso mentre per quest’ultima direzione gli altri veicoli dovranno fare uso della tangenziale. Spariranno i parcheggi per fare spazio a marciapiedi più ampi ed è al vaglio dell’esecutivo politico anche l’istallazione di telecamere per la Zona Ztl in alcuni orari della giornata da applicare eventualmente in seguito. Il progetto già pronto illustrato sul rendering potrebbe essere ancora oggetto di ritocchi dell’ultima ora, senza influire però sull’idea generale di riqualificare della strada centrale della città. Parallelamente al cantiere in via Veneto, è corsa contro il tempo per l’assegnazione dei lavori per la rigenerazione di piazza Garibaldi che dovranno essere assegnati entro la fine di luglio con il via al cantiere nei mesi successivi. Per il restyling tanto atteso della piazza in centro città, pronti 1.600.000 assegnati dal Pnrr. Entro l’autunno dunque, il centro cittadino sarà invaso dai cantieri, una situazione che potrebbe ostacolare la prossima sagra patronale di ottobre. Al vaglio dell’esecutivo politico, infatti, la possibilità di spostare in altre zone della città bancarelle ed eventi per la festa del paese 2023. S.D.