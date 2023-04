"Centro chiuso alle auto? Per me resta l’obiettivo"

"Centro storico chiuso alle auto? Per me può restare un obiettivo". L’assessora comunale all’Ambiente Elena Grandi, a “Pane al Pane’’ su Radio Lombardia, non rinnega uno degli obiettivi da lei indicati appena nominata nella Giunta Sala: "Certo, bisognerà capire cosa comprendere in quell’area definita centro storico – precisa l’assessora –. Noi, nel Piano Aria Clima del Comune e anche nella mission del bando europeo Cento Città, abbiamo assunto una serie di impegni tra cui quello di realizzare una Low Emission Zone, cioè un zona a emissioni zero. Ciò significa un’area regolata da una Ztl. In questo momento non sono in grado di dire come sarà articolata questa Ztl, è una questione che dovremo discutere in Giunta e con l’assessora alla Mobilità Arianna Censi. Iniziare a pensare a come sarà questa grande Ztl – il centro storico o la Cerchia dei Navigli? – è un po’ presto per dirlo, ma la direzione è quella. Nel Piano Aria Clima, peraltro, c’è già scritto che il Comune vuole creare una serie di aree senz’auto, dalle piazze tattiche alle zone davanti alle scuole, e fare in modo che la mobilità privata sia ridotta al minimo per la sicurezza delle persone e della qualità dell’aria".

Grandi commenta anche l’obiettivo indicato dal sindaco Giuseppe Sala: un nuovo Piano Parcheggi. Un obiettivo in contraddizione con la riduzione delle l’auto a Milano? L’assessora pensa di no: "L’obiettivo è ridurre il numero di auto private ma anche quello di cancellare i parcheggi abusivi, ad esempio quelli lungo i viali alberati. In quest’ottica c’è bisogno di un certo numero di nuovi posti auto. Anche nell’ipotesi più ottimistica – ridurre del 50% il numero di macchine in città entro il 2050 – le auto a Milano ci saranno ancora".

M.Min.