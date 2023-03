Centri estivi Via libera (senza intoppi)

Dopo gli intoppi organizzativi degli ultimi anni, con bandi di gara emessi all’ultimo momento, incertezze e un (comprensibile) contorno di polemiche da parte delle famiglie, stavolta il Comune di Melegnano gioca d’anticipo e ufficializza sin da ora le date dei centri estivi, che resteranno in agenda dal 3 luglio al 1° settembre, con la sola eccezione della settimana di Ferragosto. Il bando di gara per la gestione del servizio scade il 17 aprile, "dopo quella data potremo entrare nel dettaglio delle attività e dei costi - annuncia l’assessore all’Istruzione Serena Mazza -. La priorità è mettere al centro un servizio essenziale per tutte le famiglie melegnanesi, tenendo in considerazione le esigenze di bambini e ragazzi e dando loro la possibilità di valorizzare le vacanze estive fra attività di vario tipo, compiti, giochi e gite. Riteniamo i centri estivi fondamentali non solo per garantire agli iscritti momenti di svago e socialità, ma anche per aiutare le famiglie a conciliare lavoro e vita privata".Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che saranno suddivisi tra le scuole Teresa Sarti, in via Lazio, e Rachele Cesaris, in via Pasolini. L’obiettivo è garantire la più ampia partecipazione possibile, in un’ottica inclusiva. "Dopo la chiusura delle iscrizioni - ancora Mazza -, verrà assegnato il servizio di assistenza educativa specialistica. Un servizio che sarà possibile richiedere, per un massimo di 20 ore settimanali, anche per il mese di giugno, qualunque sia il centro estivo che verrà scelto dalle famiglie". Negli ultimi due anni ritardi e intoppi burocratici hanno spinto più di una famiglia ad optare per soluzioni alternative ai centri estivi comunali, come oratori e strutture private, anche fuori Melegnano. Nel 2021 infatti il sevizio comunale è rimasto al palo, mentre l’anno scorso se ne è dovuta posticipare l’apertura.

A.Z.