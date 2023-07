Centri estivi, tutto esaurito Quest’anno anche in agosto

di Francesca Grillo

Duecento bambini in più accolti rispetto all’anno scorso. Numeri da record per la prima parte dei centri estivi di Corsico dedicati a chi frequenta le scuole primarie e medie, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Comunità pastorale Cenacolo delle genti di Corsico e la parrocchia Sant’Antonio di Padova. "Fino a ora – spiega l’assessora a Nidi e Scuole Angela Crisafulli –, sono state accettate tutte le numerose richieste di iscrizione, accogliendo 1.279 tra bambini e ragazzi, 200 in più rispetto all’anno scorso".

Con i bambini, tra le varie attività quotidiane, è stata programmata anche la realizzazione di cartelli sul tema rifiuti, per sensibilizzare gli adulti a mantenere la città più pulita. Con gli adolescenti, invece, è stato realizzato un murale in piazza Primo Maggio, su muri spesso imbrattati da tag e graffiti. Con il supporto di Marco Zanghi, writer professionista del collettivo We run the streets, i ragazzi hanno creato il murale dal titolo "Il fiore che cresce nel cemento", che ha come protagonisti i fiori "dente di leone", perché "forti e capaci di sbocciare anche in posti difficili – spiegano dal Comune –. Metafora dell’opera: nonostante il luogo in cui si nasce, chiunque può esprimere risorse impensabili e fare cose bellissime". "L’amministrazione ha lavorato per ampliare e diversificare l’offerta dei centri estivi – prosegue Crisafulli – e per promuovere l’accesso a un numero sempre maggiore di bambini. Per questo, per la prima volta quest’anno il servizio si svolgerà anche durante il mese di agosto. Abbiamo deciso di accettare tutte le iscrizioni pervenute accogliendo molte più domande di quanti fossero i posti inizialmente previsti, perché vogliamo rispondere alle esigenze di quei genitori che, per motivi di lavoro, hanno la necessità di avere a disposizione luoghi sicuri e attrezzati dove i loro figli possano socializzare e divertirsi".

Proficua, secondo l’assessora, la collaborazione "con le parrocchie e con le associazioni che hanno dato la loro disponibilità – conclude –. Abbiamo pensato a centri estivi inclusivi, che sappiano riservare particolare attenzione alle fragilità e alla disabilità. Educatori, volontari e animatori, infatti, sono stati formati per questo".