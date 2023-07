Centri Estivi Privati a Milano, 207,07 euro a Settimana per Orario Pieno

A Milano l’estate è sempre più cara: "Il costo medio dei centri estivi privati si attesta a 207,07 euro a settimana per il tempo pieno e 163,10 euro per l’orario ridotto". È quanto emerge da un’indagine condotta da Adoc ed Eures con un focus su 5 città: Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Il costo medio a Bologna scende a 109,60 euro settimanali per l’orario pieno e a 86,50 euro per l’orario ridotto; a Roma si devono mettere in conto 123,10 euro e 87,50 euro per la mezza giornata. "Senza nidi e scuole aperte, i costi da sostenere per i centri estivi sono troppo alti e spesso inaccessibili per la maggioranza dei genitori - sottolinea Anna Rea, presidente Adoc Nazionale - così come troppo lungo è il periodo di chiusura estiva delle scuole. Quella della chiusura scolastica e di dove lasciare i propri figli è una problematica che ricade esclusivamente sui genitori, ancora più grave per quei nuclei in cui entrambi lavorano o sono senza la famiglia di origine, o dove il carico pesa solo sulle madri". Si.Ba.