Centri estivi Odg batte cassa con il Governo

Milano torna alla carica sul Governo per salvare i centri estivi e le case vacanze. Il Consiglio comunale ieri pomeriggio ha approvato un ordine del giorno collegato al bilancio preventivo 2023 che chiede all’esecutivo nazionale "risorse aggiuntive per la gestione delle scuole dell’infanzia, così da liberare risorse da dedicare alla realizzazione di centri estivi e case vacanze". Il documento, che vede come primi firmatari i consiglieri del Pd Valerio Pedroni (nella foto), Alessandro Giungi ed Alice Arienta, torna su un nodo che l’assemblea di Palazzo Marino aveva affrontato già lo scorso 16 marzo, stanziando 700 mila euro per garantire i servizi estivi alle famiglie milanesi. Peccato che per offrire lo stesso numero di posti del 2022 mancassero ancora 2,3 milioni di euro. Da qui la richiesta di nuovi fondi al Governo per coprire la carenza di fondi. Un altro odg collegato al bilancio 2023, depositato dal consigliere di Milano popolare Matteo Forte e approvato ieri chiede all’assessore al Bilancio Emmanuel Conte di valutare sconti sull’Imu per i possessori di immobili destinati a un servizio sociale, come l’ospitalità di persone malate che vengono a Milano per essere curate.

Il sindaco Giuseppe Sala, intanto, nel suo podcast “Buongiorno Milano’’ ieri è tornato a parla dei fondi e dei progetti del Pnrr: "Tempo addietro, nel dicembre 2021, avevo testualmente detto: ‘Se ci saranno fondi residui sul Pnrr, Milano si candiderà a riceverli, perché ha una serie di progetti validi che non sono finanziatì. Ero stato da taluni ridicolizzato. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, avevo intuito prima di altri cosa sarebbe successo. Ora, quindi, mi sento ancora più legittimato a ripeterlo. Penso ad ammodernamenti di case popolari e scuole".

M.Min.