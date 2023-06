Centri Estivi Comunali, 204 bimbi iscritti e attenzione ai ragazzi disabili

Oratori estivi, ma non solo. In città sono iniziati anche i centri estivi organizzati dal Comune. E anche quest’anno le richieste sono state tantissime. I bambini della primaria e della prima media iscritti al centro estivo comunale sono 204. Il centro si svolge nella scuola primaria Rodari fino all’1 settembre. Dal 4 all’8 settembre, la sede sarà lo spazio Nuvola Rossa al Molinello. I bambini della scuola materna che parteciperanno ai centri sono 154. Per loro il servizio partirà lunedì 3 luglio fino al 25 agosto. "Desideriamo fornire alle famiglie e ai ragazzi una pluralità di esperienze. Sosteniamo anche quest’anno gli oratori feriali organizzati dalle parrocchie - spiega l’assessore ai Giovani, Paolo Bianchi -. A questo si aggiunge il campus negli spazi della Deledda, che abbiamo messo a disposizione della polisportiva San Carlo per un centro estivo con una attenzione particolare ai ragazzi con disabilità". Ro.Ramp.