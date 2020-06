Milano, 27 giugno 2020 - Centri estivi sì, ma non per tutti allo stesso modo. Può capitare, infatti, che alle mamme e ai papà dei bambini e dei ragazzi disabili siano chieste rette maggiorate rispetto alla tariffa ordinaria o, in altri casi, debbano accontentarsi di pochi giorni di frequenza. A denunciarlo è Ledha sulla base di alcune segnalazioni pervenute da altre associazioni o dalle stesse famiglie. Due su tutti i casi denunciati dalla Lega per i diritti delle persone con disabilità, uno a Milano e l’altro nei Comuni della provincia di Monza e Brianza. L’origine del problema, però, è lo stesso. E, secondo Ledha e le onlus, coincide con «un’interpretazione erroneamente restrittiva», da parte dei Comuni», di una norma del decreto varato dal Governo l’11 giugno scorso che prevede l’obbligo di avere, all’interno dei centri estivi, un educatore per ogni minore disabile. Da qui le richieste di rette maggiorate, come racconta Maddalena Sironi, presidente dell’associazione “Capirsi Down di Monza“ che, a sua volta, si è rivolta a Ledha.

«Solitamente accade che siano i Comuni a farsi carico della spesa per gli educatori che devono seguire i bambini disabili – spiega Sironi –. Ma quest’anno, a causa di più fattori, tra i quali il la rigida interpretazione del rapporto tra educatori e minori con disabilità, accade che alcuni centri chiedano alle famiglie di coprire di tasca propria la spesa per l’educatore. Dalle segnalazioni che mi sono arrivate da Monza e Brianza, alcune anche messe nero su bianco via mail, so che si è arrivati a chiedere alle famiglie fino a 500 euro in più a settimana. Questo è discriminatorio».

Quindi il caso Milano, denunciato da Ledha. «Alessandro (nome di fantasia) ha 14 anni e ha da poco terminato con successo la terza media – si legge nella nota diramata dalla Lega per i diritti dei disabili –. Come tutti i suoi coetanei, nel corso degli ultimi mesi ha dovuto trascorrere lunghe giornate chiuso in casa, rinunciando ad andare a scuola, in piscina e in palestra. Aspettava con ansia il momento in cui avrebbe potuto riabbracciare i propri amici al campus estivo organizzato da Milanosport. Purtroppo, però, il desiderio di Alessandro, quest’anno, non si potrà realizzare pienamente: potrà frequentare il centro estivo per non più di 10 giorni. Milanosport, infatti, ha deciso che per la frequenza dei suoi centri di bambini e ragazzi con disabilità come Alessandro è necessaria la presenza di un educatore dedicato per ogni minore con disabilità. A fronte di una domanda particolarmente elevata – spiega sempre Ledha –, la soluzione proposta dalla società è stata quella di adottare una turnazione, garantendo a tutti i minori con disabilità la frequenza dei centri estivi solo per un periodo limitato». «Si tratta solo di una delle diverse segnalazioni che, in questi giorni, sono arrivate al Centro Antidiscriminazione di Ledha» rimarca l’associazione.