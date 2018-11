Mialno, 2 novembre 2018 - I giudici del Consiglio di Stato promuovono l’operato della Regione Lombardia e sanciscono il diritto della stessa a regolamentare l’apertura di nuovi centri commerciali senza per questo temere di ledere né il dogma della libera concorrenza né quello della semplificazione burocratica. Un diritto che era stato messo in discussione per due volte da Federdistribuzione, prima con un ricorso al Tar che dal Tar non è stato accolto e poi col successivo appello al Consiglio di Stato, che ha incontrato identica sorte e la cui sentenza è stata pubblicata proprio in questi giorni. Prima di leggerla, è meglio ricordare che la legge regionale impugnata dall’associazione che rappresenta la grande distribuzione organizzata ha reintrodotto la necessità che le Grandi Superfici di Vendita inferiori ai 10mila metri quadrati ottengano l’autorizzazione delle istituzioni coinvolte e, secondo aspetto conteastato, che l’insediamento di quelle oltre i 10mila metri quadrati sia regolato attraverso un accordo di programma. Da qui il pronuciamento del Consiglio di Stato.

Innanzitutto i giudici affermano che le Regioni possono legiferare in materia di commercio perché tale materia non è di competenza esclusiva dello Stato e perché gli interventi legislativi succedutisi dal 1998 in avanti, compresi quelli firmati dall’Unione Europea, ed in particolare la direttiva Bolkenstein, consentono «ampie previsioni derogatorie» alla libertà di aprire nuovi esercizi commerciali, «anche di medie e grandi dimensioni». Il Consiglio di Stato sottolinea, poi, che «il principio della concorrenza non è sottratto a qualsivoglia limitazione, dovendo essere applicato e coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali: valori che devono essere coordinati tra loro, onde assicurare il corretto e ordinato sviluppo economico e sociale della collettività».

Alla Regione spetta, ancora, il potere di controllare gli interventi che interessano il territorio di propria competenza al fine di «accertare non solo la regolarità urbanistica e paesaggistica, ma anche il sistema di viabilità e delle infrastrutture». In questo senso, come già quello della libera concorrenza, anche «l’obiettivo legislativo della semplificazione – insistono i giudici – non può essere valutato in modo assoluto, cioè a prescindere da ogni altro parametro». Per queste ragioni, ed altre, il tribunale ha quindi respinto senza possibilità di ulteriore appello tutti i 12 motivi proposti da Federdistribuzione per l’annullamento della legge regionale. Si chiude così una vicenda legale che era iniziata ormai nel 2014, anno al quale risale il primo ricorso, quello presentato al tribunale amministrativo regionale, non appena fu emanata, tardi o no, la legge «contro il gigantismo».