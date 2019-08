Milano, 2 agosto 2019 - È scontro frontale tra Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia, e alcuni Centri antiviolenza lombardi, tra i quali il “Centro Aiuto Donne Maltrattate” di Monza, la “Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate” di Milano, l’“Associazione Incontro Donne Antiviolenza” di Cremona, l’associazione “Donne Contro la Violenza” di Crema e, infine, il centro “Tua e le Altre” di Sondrio.

All’origine dello scontro c’è il giro di vite deciso dalla Giunta lombarda contro quei centri che finora si sono rifiutati di chiedere il codice fiscale alle proprie assistite in modo che queste potessero essere registrate nel sistema informatico denominato “Ora”, acronimo che sta per “Osservatorio Regionale Antiviolenza”, detto altrimenti: un database introdotto dalla Regione nel 2014. In questi 5 anni Palazzo Lombardia ha sanzionato i centri che aggiravano l’obbligo di chiedere il codice fiscale diminuendo i fondi a loro trasferiti. In un primo momento la decurtazione è stata pari al 5% dell’importo complessivo garantito dalla Regione, in un secondo momento è salito al 20%. Dal 2020 l’ulteriore inasprimento: i centri che non richiederanno il codice fiscale non potranno più partecipare ai bandi con i quali la Regione assegna i soldi per effettuare i servizi antiviolenza. Tradotto: o questi centri si fanno finanziare dai Comuni o da bandi di altre istituzioni o rischiano di rimanere a secco. Da qui lo scontro di queste ore.

Da un lato alcuni centri lombardi, che all’unisono fanno sapere di considerare l’obbligo di inserire il codice fiscale «come una vera e propria schedatura delle donne maltrattate», una schedatura «contraria alla fondamentale necessità di tutelare la privacy e il percorso riabilitativo di donne che si trovano in una situazione di fragilità». Dall’altro l’assessore regionale che definisce «ideologica» la protesta dei già citati centri. «Non c’è alcuna schedatura né alcun conflitto con le norme che tutelano la privacy delle assistite. L’inserimento del codice fiscale è necessario per due motivi. Il primo è quello di permettere alla Regione di avere dati statistici sulle donne che chiedono aiuto dopo aver subito violenza in modo che si possano mettere in campo politiche mirate per prevenire e ridurre il fenomeno – spiega Piani –. A noi non interessa risalire al nome della persona che si rivolge ai centri antiviolenza, l’identità infatti resta cifrata. A noi interessa sapere quanti anni ha, quale livello di istruzione ha e in quale contesto viva per capire come è meglio intervenire. Questa è la finalità con la quale è stato messo in piedi già dal 2014 l’“Osservatore Regionale Antiviolenza”». «Il secondo motivo per il quale chiediamo l’inserimento del codice fiscale –prosegue l’assessore regionale – è evitare che ci sia una sovrapposizione di servizi, che più centri rendano lo stesso servizio alla stessa assistita. I fondi, infatti, vengono dati anche sulla base delle prestazioni fatturate. Infine faccio notare che il codice fiscale viene richiesto quando la persona viene presa in carico, ovvero quando inizia un vero e proprio percorso “riabilitativo”, non prima, non per i servizi precedenti la presa in carico».