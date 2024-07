Centrale potenziata. Arrivano i “rinforzi”

Alla polizia locale di Rho un nuovo impianto radiofonico e una nuova automobile. Si rinnovano le strumentazioni della centrale operativa e anche il parco mezzi. L’acquisto è stato possibile grazie a 20mila euro di finanziamenti di Regione Lombardia che il comando, coordinato dal comandante Antonino Frisone, ha ottenuto. La centrale operativa contava su un sistema diventato ormai datato, che necessitava di continui adeguamenti. I fondi regionali hanno permesso di rinnovarla: sono state sostituite la radio-base e quelle portatili. Con fondi regionali e con fondi comunali, in co-finanziamento, è stato possibile acquistare un nuovo veicolo per rinnovare il parco macchine di corso Europa, in linea con le direttive europee che prevedono mezzi non inquinanti. Si tratta di una Fiat Tipo Ibrida che consente di rottamare una vecchia Fiat Bravo. Altri 43mila euro saranno erogati dal ministero dell’Interno per migliorare la sicurezza del territorio: serviranno per l’acquisto di risorse tecnico strumentali. D.F.