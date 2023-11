Centrale, incontro tra il Comune e i comitati

Il confronto è andato avanti per più di tre ore. Da una parte, gli assessori comunali Marco Granelli e Pierfrancesco Maran e il delegato del sindaco alla Sicurezza urbana Franco Gabrielli. Dall’altra, i rappresentanti di diciotto associazioni nate e cresciute in aree che ruotano attorno alla Stazione Centrale. I delegati delle realtà di quartiere hanno evidenziato i problemi che vivono ogni giorno (furti, droga e degrado) e avanzato proposte che vanno dal coinvolgimento diretto in un tavolo di lavoro permanente con Comune e forze di polizia al monitoraggio costante delle telecamere di videosorveglianza, fino a una maggiore attenzione alle persone che mostrano evidenti segni di disagio psichico. Gli esponenti dell’amministrazione hanno replicato elencando le iniziative che Palazzo Marino ha deciso di mettere in campo per aumentare la percezione di sicurezza dei milanesi, in Centrale ma non solo. In primo luogo, è stata spiegata la strategia che punta a introdurre la figura del vigile di prossimità, da sommare al potenziamento delle pattuglie dei ghisa sia nei turni serali (dalle 10 attuali alle 30 a regime) sia nei turni notturni (da 5 a 15). Inoltre, a breve dovrebbero entrare in azione le unità di strada con la presenza di esperti di disturbi mentali.

Dal canto suo, Gabrielli si è detto disponibile a uno scambio continuo di informazioni, anche per verificare quali obiettivi siano stati raggiunti di volta in volta. "L’impressione è stata positiva – fa sapere Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi e anima del comitato Abruzzi Piccinni –. Ci rivedremo a breve per fare il punto della situazione". N.P.