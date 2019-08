Milano, 10 agosto 2019 - Centinaia di controlli, un fermo, sanzioni e diversi indagati. È il risultato della giornata di controlli straordinari effettuati dalla polizia nell'area della stazione Centrale, nel contesto dell'iniziativa "Summer clean station", voluto dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, e che ha riguardato contemporaneamente nove grandi stazioni ferroviarie, come Torino Porta Nuova, Genova Porta Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale.

I DATI - A Milano l'analisi è stata fatta l'8 agosto i numeri del bilancio sono stati netti: 350 persone controllate, un arresto per il furto di uno zaino (di un viaggiatore che stava facendo colazione al bar), otto indagati in stato di libertà, sette sanzioni amministrative e sei provvedimenti di allontanamento previsti dalla legge sul Daspo urbano. L'iniziativa, finalizzata a migliorare i livelli di sciurezza degli scali, anche alla luce del maggiore afflusso di viaggiatori legato all'esodo estivo, ha visto impegnati 56 operatori con 30 pattuglie e 22 militari dell'esercito.

LA TECNOLOGIA - Secondo quanto riportato, le attività sono state ottimizzate grazie all'utilizzo degli smartphone di ultima generazione in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici ed estese al deposito bagali, anche con il ricordo a unità cinofile e metal detector.