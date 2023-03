Centrale, allerta per il pacco sospetto Ma sono batterie per bici elettriche

Si aggirava nei dintorni della Stazione Centrale maneggiando un pacco inquietante, con fili elettrici che spuntavano da un involucro di scotch. Un passante si è insospettito e ha avvisato i carabinieri, che presidiano la zona per un altro genere d’allarme sicurezza. E ci hanno messo poco a individuare il sospetto: un 24 enne pakistano, nello zaino aveva il manufatto. Sono intervenuti gli Artificieri dell’Arma, e hanno appurato che, per quanto bizzarro, non era niente d’illegale o preoccupante: un "pacco batterie" per biciclette elettriche "realizzato artigianalmente". Non è la prima volta che la gestione creativa di materiale elettrico in luogo pubblico genera un allarme bomba in città: un rebus più complesso aveva dovuto sbrogliarlo la polizia lo scorso settembre, quando in pieno centro, dietro il Duomo, spuntarono a poca distanza due gruppi di batterie, uno andato a fuoco e uno integro con un biglietto in arabo, "Si scarica in tre minuti". Si scoprì poi che li aveva lasciati lì un fattorino, spaventato dopo che una parte del carico gli era caduta dalla bici e aveva preso fuoco.

Qualcosa di simile era successo nell’estate 2016, quando il ritrovamento di una scatola di legno con fili che spuntavano da un buco provocò l’evacuazione della fermata Centrale del metrò. L’aggeggio, fatto brillare, era una vecchia autoradio, abbandonata a metà strada da un tizio che l’aveva ricevuta in regalo, ma l’aveva trovata troppo pesante da portare a casa.