Centinaia di litri di olio esausto scaricati in un campo, allarme delle Gev

Centinaia di litri di olio esausto abbandonati in una decina di fusti nella periferia tra Carpiano e Melegnano. L’intervento delle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) ha impedito l’inquinamento di un campo agricolo e della falda acquifera. Non trovano pace le campagne del parco Agricolo del Sud Milano dove ogni giorno salta fuori una magagna ambientale. Troppi sono coloro che sfruttano la difficoltà obiettiva di tenere sotto controllo un parco talmente grande come quello agricolo tanto che ogni stradina, ogni sentiero, ogni sottopasso, ogni angolo nascosto diventano discariche abusive di rifiuti di ogni genere. E a fronteggiare la maleducazione dilagante c’è solo un manipolo di guardie ecologiche costretto a correre da un Comune all’altro seguendo le decine di segnalazioni quotidiane che arrivano. Fra Carpiano e Melegnano lungo la Sp 30 Binasca nei pressi di una cascina sono stati abbandonati diversi fusti da 100 e 200 litri di olio esausto. Uno di questi fusti per cause accidentali è stato trovato danneggiato e mezzo vuoto e l’olio è finito nel terreno. Solo grazie all’intervento tempestivo delle Gev la situazione non è peggiorata; i fusti sono stati messi in sicurezza e saranno rimossi nei prossimi giorni. Sempre nella stessa area agricola sotto il ponte della Valtidone è stata abbandonata una camionata di masserizie provenienti dalla pulizia di un appartamento: televisori, computer, frigorifero, libri di scuola, giocattoli, biciclette, monopattini. Sulla vicenda sono incorsi accertamenti in quanto sono stati rinvenuti anche dei documenti che potrebbero portare agli autori di questo scempio. Per quanto riguarda la rimozione dei fusti e la bonifica dell’area, i costi dovrebbero ricadere sulla proprietà del terreno mentre per l’altra discarica, quella di masserizie, al Comune.

Massimiliano Saggese