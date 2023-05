Cenano al ristorante, due turisti derubati I ladri ammanettati dalla Polfer in Centrale

Non si erano accorti di nulla, beffati dalla consumata abilità di due ladri. Solo quando gli agenti della Polfer li hanno contattati per invitarli a sporgere denuncia, i turisti hanno capito che qualcuno aveva portato via la loro borsa mentre stavano cenando in un ristorante della Centrale. In manette sono finiti due cubani di 22 e 41 anni, portati in camera di sicurezza in vista della direttissima per furto aggravato in concorso; la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Il principale scalo ferroviario cittadino è dall’inizio dell’anno al centro di un piano di potenziamento dei controlli, concordato a dicembre dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal sindaco Giuseppe Sala e messo a punto dal prefetto Renato Saccone. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Prefettura, dal 16 gennaio in avanti, i servizi straordinari di poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale hanno portato a controllare più di 51mila persone, ad arrestarne 58 e a denunciarne 741. In quattro mesi, sono stati emessi 359 provvedimenti di espulsione (con 42 accompagnamenti al Cpr) e 309 ordini di lasciare il territorio nazionale; 150 le misure di prevenzione firmate dal questore Giuseppe Petronzi.

Sempre in tema di stazioni, nei giorni scorsi gli investigatori della Polfer hanno arrestato un pusher tra Rogoredo e San Donato: il ventiduenne marocchino ha offerto droga agli agenti, scambiandoli per clienti, ed è stato bloccato dopo una colluttazione; in tasca aveva 750 euro e 17,45 grammi di eroina.