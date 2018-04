Milano, 15 aprile 2018 - Novità per gli amanti dell'arte e del design. Pronto un nuovo programma di aperture straordinarie per il Cenacolo Vinciano, grazie al sostegno di lago Spa e la collaborazione di Skira e Best Union Company Spa che insieme al Polo Museale Regionale della Lombardia si impegnano per offrire alla città e ai suoi visitatori nuove possibilità di visita. In occasione del Salone del Mobile il Cenacolo Vinciano prolunga i suoi orari: da martedì 17 a doemnica 22 aprile sarà aperto al pubblico con orario continuato dalle 19 alle 22 (ultimo ingresso 21.45), garantendo così l’accesso a 360 persone in più al giorno, per un totale di 2.160 disponibilità aggiuntive.

Le aperture sono rese possibili grazie al contributo di Lago SpA, noto brand del design italiano, che si è aggiudicata la sponsorizzazione promossa dal Polo Museale della Lombardia. Gli ingressi avverranno con le consuete modalità e tariffe: sarà possibile prenotare la visita al numero +39 02 92800360 (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.30) o acquistare direttamente i biglietti on-line sul sito www.vivaticket.it > arte > musei > cenacolo vinciano.

Per l’occasione però ci sarà un’altra importante novità: proprio per consentire al maggior numero possibile di visitatori l’opportunità di ammirare il capolavoro leonardesco, il Polo Museale della Lombardia ha previsto che ogni sera siano disponibili 180 posti non prenotabili in anticipo, ma acquistabili direttamente in cassa prima della visita (massimo n. 5 biglietti a persona).