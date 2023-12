Cena di Natale per i bisognosi di Milano: il 21 dicembre menu speciale e regali

Una cena di Natale coi fiocchi per tutte le persone fragili e senza dimora di Milano. È questa l’iniziativa organizzata dall’associazione Progetto Arca la sera di domani giovedì 21 dicembre. Sotto i portici di corso Europa verrà imbandita una lunga tavolata delle feste dove i volontari offriranno cena e regali a tutti i partecipanti.

La cucina proporrà un ricco menù – con attenzione particolare alle diverse culture e intolleranze – che prevede tartine come antipasto, lasagne in doppia versione al ragù e alle verdure, pollo arrosto con patate al forno e l’immancabile panettone.

La serata verrà allietata dai canti di Natale del coro di San Giovanni Battista in Trenno e dalla consegna di tanti regali, pensati come sempre per chi vive in strada, da parte dei volontari di Progetto Arca: zaini capienti e borracce termiche.

L’iniziativa avviene nel messo della settimana di Natale – dal 18 al 24 dicembre – durante la quale, tutte le sere, vengono distribuite cene speciali a base di pasta al forno, torte salate con verdure, frutta e tanti piccoli panettoni in regalo in sette città italiane: Milano, Varese, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari. Ogni sono in tutto 2.600 le cene, e altrettante colazioni, distribuite dai noti foodtruck di Progetto Arca con forni e bollitori a bordo che girano per le città dispensando pasti caldi alle persone senza dimora.

Uno speciale pensiero di Natale va anche alle famiglie in difficoltà che Progetto Arca sostiene dal punto di vista abitativo, fornendo case in housing sociale, e alimentare, mettendo a disposizione spese gratis nei Market solidali di recente apertura (quattro a Milano e poi a Roma, Napoli, Bari, Ragusa).

Ai pacchi viveri e alle spese alimentari sono destinati più di 2.500 panettoni. Per sostenere tutte le iniziative organizzate per il Natale, Progetto Arca ha lanciato la campagna “Illumina il Natale dei senzatetto”, al seguente link: https://sostieni.progettoarca.org/campagna/illumina-il-natale/