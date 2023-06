Cena e concerto per aiutare San Lazzaro, l'appuntamento è domani a Rho

Cena e concerto per raccogliere fondi pro Emilia Romagna: l’appuntamento è domani a partire dalle 19.30 nel cortile dell’ex scuola Marconi di via De Amicis a Rho. L’evento è stato organizzato dal Comune di Rho e gli aiuti saranno destinati al Comune di San Lazzaro di Sàvena, in provincia di Bologna. La serata all’aperto sarà all’insegna dei sapori tipici dell’Emilia Romagna e rallegrata da un concerto di alcuni musicisti della zona, in cui non potranno mancare brani che caratterizzano le tradizioni romagnole. Sul palco per il concerto otto artisti (Laura B & Nicola Gallo; Sue; Sara Velardo; Naima; Vea; Berardi; Kabo; Piero Dread) che eseguiranno 4 brani a testa, uno dei quali legato al folk romagnolo. Stili diversi, dal rap al cantautorato. L’amministrazione comunale di San Lazzaro ha messo a disposizione un conto corrente dedicato per donazioni spontanee. La causale da indicare è “emergenza alluvione” IBAN: IT 17 O 07601 02400 000033114521 Intestato a Comune di San Lazzaro. "È bello vedere le comunità che si aiutano, che sentono la responsabilità di non lasciarsi sole", commenta la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti.