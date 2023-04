Celebrare gli anziani La festa in loro onore

BRESSO

Torna la Festa dell’anziano organizzata dal Centro sociale anziani di Bresso. L’ appuntamento è per domani pomeriggio, dalle 14.30, al cine-teatro "San Giuseppe" di via Isimbardi 30; sul palco saliranno l’orchestra Nino Sole, Matteo Tarantino con la sua famiglia di musicisti e cantanti, e Paolino Boffi, per alcune ore di musica e risate: "Invito tutti gli anziani della città e del territorio. – spiega Pasquale De Nuzzo (nella foto), presidente del Centro anziani bressese – Dopo la pandemia, ripartiamo anche con queste manifestazioni molto seguite e apprezzate dalla cittadinanza. Soprattutto perché quest’anno festeggiamo il 35esimo anniversario di attività del centro anziani. Durante il pomeriggio, premieremo 3 nostri soci centenari". L’ingresso è libero e gratuito, fino all’esaurimento dei circa 450 posti.

Giuseppe Nava