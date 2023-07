CBcomm e Apa Più servizi per le imprese

Siglata la convezione tra CBcomm e Apa Confartigianato Imprese. L’accordo, firmato dal presidente dell’associazione cinesellese Giuseppe Caso e dal segretario generale Enrico Brambilla, punta a rafforzare il sostegno al tessuto imprenditoriale diffuso della città, attraverso la collaborazione di due realtà orientate a supportare le piccole e medie imprese con un ampio ventaglio di servizi e l’attività di rappresentanza. Confartigianato si impegna così a fornire servizi informativi e non solo ai soci della realtà di CBcomm. "Siamo molto soddisfatti di essere arrivati alla sottoscrizione di questa convenzione che segna l’inizio di una nuova collaborazione – commenta il presidente Caso –. Siamo convinti che la coesione tra le realtà associative sia determinante per raggiungere obiettivi di lungo periodo e creare opportunità che possano contribuire allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale e dei servizi presenti a Cinisello". Gli incontri hanno preso il via con la prima visita operativa dell’associazione dei commercianti nella sede territoriale di Cinisello di Apa Confartigianato alla presenza del responsabile Francesco Cacopardi. "È facendo rete con gli altri enti del territorio che potenziamo l’operato di realtà che hanno come obiettivo l’ascolto e il sostegno concreto ed efficace ad artigiani e commercianti, nella prospettiva di creare un humus più favorevole alla crescita economica e sociale – spiegano Enrico Brambilla, segretario generale, e Francesco Cacopardi (a destra nella foto con Giuseppe Caso), responsabile dell’area di Cinisello e Nord Milano di Apa Confartigianato Imprese –. L’operosità di Milano si manifesta anche nel dinamismo di enti e associazioni che lavorano insieme a reciproco beneficio". La.La.