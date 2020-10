Basiglio (Milano), 23 ottobre 2020 - Ha registrato il pieno successo anche mediatico alla Scuderia San Francesco di Milano 3 la prima tappa di Cavallo Magazine Lab, circuito di training e formazione organizzato dalla nota rivista di equitazione leader in Italia. Patrocinato dalla Federazione italiana sport equestri, il tour è articolato su una serie di cinque appuntamenti in diversi Club ippici sul territorio nazionale. Per l’appuntamento inaugurale il docente di riferimento è stato il campione azzurro Luca Moneta. Straordinaria la sua “lectio magistralis” sia sul piano della conoscenza del cavallo sia su quello dell’etologia: il campione, milanese doc, ha spiegato con una chiarezza disarmante “come funziona la testa di un cavallo sportivo” per poterlo avere quale partner partecipe e non come mero esecutore degli ordini del cavaliere.

Innovativi e interessanti anche gli interventi degli altri insegnanti: la psicologa dello sport Elena Giulia Montorsi, il preparatore atletico Davide Testori, l’osteopata e fisioterapista tedesco Johannes Spitaler, nonché il team di Erbalyfe, azienda specializzata nell’alimentazione degli atleti, in questo caso dei cavalieri. Funzionale e tagliato su misura l’impianto sportivo che ha ospitato questo primo step di Cavallo Magazine Lab: la Scuderia San Francesco è uno dei 350 centri ippici circa (numero in perenne aggiornamento) della Lombardia, da sempre regione pilota dell’equitazione in Italia, non solo per il numero ma anche per la qualità delle sue strutture, dei suoi cavalieri e cavalli, degli eventi sportivi (Covid permettendo) che organizza. Il club milanese si sviluppa all’interno della storica Cascina Colombaia di Basiglio, di proprietà della famiglia Da Rios e che il “patron”, Harry Da Rios (noto anche nell’ambiente dei cavalli…d’acciaio, in qualità di “harleysta” sfegatato) ha trasformato negli anni in un piccolo paradiso terrestre, che comprende anche un incantevole agriturismo e una vendita di prodotti agricoli locali.

Prossimo appuntamento di Cavallo Magazine Lab a Narni, in Umbria, al Centro Ippico Regno Verde, docenti saranno i campioni Arnaldo Bologni e Licinio Grossi, sempre affiancati dalla Montorsi, Testori, Spitaler e Erbalyfe. Per info: scuderiasanfrancesco@hotmail.com – 366/40 50288 (Scuola di equitazione).