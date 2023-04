Cava di via Adige inquinata Dopo sei anni si riparte

Cava di via Adige, conferenza di servizi decisoria convocata per il 27 aprile, è il momento di sciogliere i nodi e dare il via alla bonifica: "Dopo sei anni bisogna sbloccare, e arrivare al dunque - così l’assessore all’Ambiente Paolo Camagni - . Siamo fiduciosi, ma soprattutto decisi. Questa vicenda si trascina da troppo tempo". Si tiene a Inzago, alla presenza di tutti gli enti coinvolti, la conferenza di servizi che esaminerà il piano di intervento a carico della proprietà finalizzato alla bonifica della porzione di sito contaminata presumibilmente da idrocarburi. Il Comune è l’ente procedente, il piano depositato. L’importanza dell’appuntamento, enorme. Era il 2017 quando, con ordinanza comunale, scattarono i sigilli a bloccare i lavori di riempimento della vecchia cava di inerti, dove, da progetti, avrebbero poi dovuto essere realizzate delle palazzine. La vicenda è nota: i lavori in corso, il riscontro di lacune e difformità nella documentazione sui materiali conferiti, e poi il sequestro. Negli anni vi sono state indagini e provvedimenti. "Ma ciò che a noi oggi preme - così Camagni - è che si arrivi alla soluzione. Se no il rischio che si corre è quello di dover intervenire con esborsi enormi". La contaminazione riguarderebbe due delle celle, sezioni, in cui è stato ripartito il materiale oggetto di indagine. Ancora oggi non vi è chiarezza sui tempi dell’inquinamento, "riguarda il fondo scavo. Non è assolutamente detto che la contaminazione fosse su materiale conferito. Le indagini fatte sui pozzi e l’acqua hanno dato risultanza assolutamente rassicurante, nessun rischio per la salute".

Monica Autunno