Cause pilota anti-sentenza: "Non arretriamo"

"Dal punto di vista della giurisprudenza sul tema dei figli nati con gestazione per altri siamo nuovamente alla casella di partenza. Occorrerà ripartire con cause pilota per abbattere le sentenze della Cassazione, che hanno delle falle ma non sono facilmente sgretolabili. Nel frattempo la maggior parte delle coppie non avrà altra strada che procede all’adozione in casi particolari, che comunque è una strada (non la migliore) aperta dalla giurisprudenza". L’avvocato Antonio Rotelli (nella foto), presidente di Rete Lenford-Avvocatura per i diritti Lgbti, fissa alcuni punti fermi dopo lo stop alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali imposto al Comune di Milano. Una strategia che passa attraverso i Tribunali e anche le piazze, visto che le Famiglie Arcobaleno hanno promosso per sabato un presidio di protesta davanti alla Prefettura.

"Lo stesso ragionamento vale per la formazione in Italia di atti di nascita con due mamme. La Corte costituzionale – spiega il legale – ha detto che non si può fare. Anche in questo caso occorre fare partire cause pilota, qualche Tribunale ha cominciato ad aprire delle crepe". Marco Cappato e l’avvocata Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, chiedono invece "al sindaco Sala e a tutti i sindaci d’Italia di non fermare queste procedure", perché la circolare del Viminale "è un atto giuridicamente non vincolante" e "i Comuni sono tenuti a trascrivere integralmente i certificati di nascita emessi dalle autorità straniere". Fiorenzo Gimelli, presidente di Agedo, fa una promessa: "Porteremo avanti con ancora più forza la nostra battaglia per i diritti".

Andrea Gianni