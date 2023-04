Catturato e deportato Dedicata a Luigi Salma la pietra d’inciampo

A ricordare il coraggio del trisnonno Luigi Salma, è stata la pronipote Erica che ha parlato davanti a centinaia di persone in occasione della celebrazione del 25 aprile. Emozionata, ha ricordato l’impegno del trisnonno, catturato dai nazisti e deportato nei campi di concentramento dove, a 42 anni, è morto di stenti, stremato dalla fatica per i lavori forzati e per la mancanza di cibo. A Luigi Salma è stata dedicata nei giorni scorsi la pietra di inciampo davanti alla sua abitazione, omonima via a Corsico, dove nel 1943 è stato catturato davanti agli occhi del figlio Alberto che ancora oggi, 90enne, ricorda il papà come "un uomo buono, generoso, combatteva per i più deboli e difendeva i lavoratori dalla fabbrica Burgo dove lavorava. Quando l’hanno catturato mi ha detto "dammi un bacio". Gliel’ho dato. Ed è stato l’ultimo". Il coraggio e l’impegno di Salma emoziona anche la pronipote Erica che si è detta "orgogliosa della storia del mio trisnonno, un uomo che ha combattuto per ciò in cui credeva". Proprio per il suo impegno è stato perseguitato dai nazisti che non sopportavano il suo carisma, capace di trasmettere il suo spirito democratico temuto dai dittatori. Prima di morire a Mauthausen, Salma aveva trascorso alcuni mesi nel carcere di San Vittore, come prigioniero politico. Riusciva a comunicare con i suoi amici e la famiglia grazie a un operaio corsichese che lavorava in carcere: gli portava pezzi di cioccolato e bigliettini dei suoi cari. Poi fu messo su un treno per non tornare più: matricola 57624. Morì che pesava neanche 30 chili, ormai ridotto all’osso. Fr.Gr.