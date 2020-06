Milano, 9 giugno 2020 - Momenti di paura per l'attaccante del Milan, Samu Castillejo. Il giocatore spagnolo di 25 anni è stato vittima di una rapina oggi pomeriggio a Milano. Il calciatore rossonero, a bordo della sua auto, è stato avvicinato da due malviventi che gli hanno puntato una pistola in faccia, intimandogli di consegnare loro l'orologio che aveva al polso. Castillejo non ha riportato ferite ma è piuttosto scosso per quanto accaduto.

''Ma Milano - ha scritto il calciatore su Instagram - è tutto a posto? Mi hanno derubato due ragazzi puntandomi una pistola in faccia''. Lo spagnolo, che si è recato a denunciare la rapina alla Polizia.