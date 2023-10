Cassina, la politica è nella bufera. Il Consiglio si conclude in 3 minuti

Querelle procedurale in apertura del consiglio comunale-lampo e la maggioranza se ne va. Oggetto del contendere, in una seduta con un solo punto (la surroga di un consigliere dimissionario), il non inserimento all’odg del routinario punto sulle comunicazioni. All’incalzare dell’opposizione, e a sospensione del Consiglio in corso, la maggioranza ha abbandonato. Nuove scintille nell’aula dove solo due settimane fa si erano consumate le polemiche dimissioni dell’assessore Gianluigi De Sanctis. Oggi firmatario di una rovente nota del giorno con i consiglieri di minoranza Medei, Tacconi, Parma, Tognoni e Fabrizio Di Costanzo (new entry in sostituzione di Emilio Calabretta) e con Luigi Ferrarini, ex capogruppo di maggioranza a sua volta da un anno libero battitore. "Una maggioranza ormai a pezzi - vi si legge - abbandona l’aula mentre è in corso una sospensiva per discutere l’inserimento o meno di un punto all’odg. Nemmeno il tempo di affrontare il punto che sindaco, vice, assessori, capogruppo e consiglieri (a eccezione di Capizzi, Ferrarini e De Sanctis) senza motivazione abbandonano l’aula, facendo mancare il numero legale. Siamo sbalorditi. Una maggioranza e un sindaco ormai solo al comando che fuggono dal confronto sono il simbolo plateale di una consiliatura ormai finita. Si stacchi la spina". La risposta di Elisa Balconi: "C’era un punto da discutere, è stato espletato, il Consiglio era finito. La maggioranza era pronta, nel pieno rispetto del regolamento, a votare l’inserimento delle comunicazioni durante la seduta. Qualche rappresentante delle opposizioni, in maniera arbitraria e arrogante, ha bloccato la normale procedura di votazione pretendendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, inutile. Con il nostro gesto, sicuramente forte, di abbandonare l’aula abbiamo voluto dimostrare la nostra solidarietà alla presidente del consiglio, messa in estrema difficoltà da una opposizione senza argomenti, che voleva stravolgere il regolamento del consiglio a proprio piacimento".

Monica Autunno