Cassano d'Adda, giro di vite su monopattini, ordinanza per maggiore sicurezza

Sfrecciano contromano nelle aree pedonali e nei parchi: giro di vite contro i possessori di monopattini. Il sindaco anticipa la volontà del Parlamento sulla stretta all’utilizzo della micromobilità con un’ordinanza per una una maggiore sicurezza. "L’ordinanza non è una scure contro chi fa uso dei monopattini - così il sindaco -, ma vuole essere un’azione per la sicurezza sull’uso di mezzi che possono creare pericoli, non solo a chi ne fa uso, ma anche alla circolazione di auto e pedoni". La memoria corre a un anno fa, quando di notte, alcuni ragazzi sui monopattini andavano contromano in via Veneto. "Quell’episodio lo ricordo bene - conclude il primo cittadino – fu solo per una fortunata fatalità che non si è trasformato in tragedia. L’esempio sul rispetto delle regole deve partire dai genitori. Ho visto papà con due figli, uno davanti e uno dietro o in due contromano e questo non va bene". In attesa dell’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, in cui si annunciano cambiamenti sull’uso dei monopattini, l’ordinanza del sindaco obbliga il casco, impone il limite a 15 kmh su strada e pista ciclabile e i 4 kmh nelle aree pedonali. Sarà poi vietata la circolazione nei giardini e parchi pubblici. Infine, sostare sui marciapiedi potrà costare fra i 42 e i 168 euro di multa.

Stefano Dati