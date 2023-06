CASSANO D'ADDA, Corriamo contro il tempo per l'invio in Prefettura del bilancio 2022

Sempre più in salita per l’Amministrazione comunale l’iter per l’invio in Prefettura del rendiconto esercizio finanziario 2022. I consiglieri di maggioranza non si presentano alla seduta della Commissione servizi di martedì scorso. All’ordine del giorno il dibattito e presa visione del bilancio 2022 da portare in consiglio comunale per la sua approvazione, la seduta annullata apre a una corsa contro il tempo per l’invio in Prefettura del documento di bilancio. "Un fatto grave, mai accaduto prima, nato probabilmente da distrazione o superficialità nelle mancate comunicazioni che denota poca responsabilità e scarso senso istituzionale. Sembra non ci sia consapevolezza che una mancata approvazione del rendiconto nei termini indicati potrebbe avere serie conseguenze come il commissariamento del Comune". Hanno fatto sapere in una nota congiunta gli esponenti della minoranza che aggiungono: "Alla seduta erano presenti, oltre all’assessore alla partita Andrea Savino, i soli commissari di minoranza. La scelta dei consiglieri di maggioranza di non partecipare ha impedito il regolare svolgimento della Commissione su un tema di fondamentale importanza come il rendiconto di gestione dove siamo già in ritardo. Non possiamo infine non sottolineare il poco rispetto del ruolo della Commissione e dei suoi componenti di minoranza e una mancanza di rispetto anche nei confronti dei funzionari comunali che hanno lavorato senza sosta per arrivare a chiudere il Bilancio 2022" . Il segretario generale Fabrizio Brambilla prova a rassicurare tutti in zona Cesarini: "Siamo arrivati lunghi, le improvvise dimissioni del responsabile finanziario ha costretto gli uffici a prendere in mano un lavoro lasciato a metà. Salvo sorprese non c’è nessuna preoccupazione, rispetteremo la scadenza. La Commissione è già stata riconvocata per lunedì 19. Esaminerà il rendiconto in modo da garantire lo svolgimento del consiglio comunale in programma il 30 giugno come è stato da me comunicato alla Prefettura".

Stefano Dati