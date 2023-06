Cassano d'Adda: 300mila euro di morosità, ultimatum per i furbetti dell'affitto

Case comunali, ultimatum per i furbetti dell’affitto che hanno accumulato una elevata morosità sui pagamenti da effettuare: 300mila euro dal 2016 al 2020. Ora la resa dei conti: versamento di quanto dovuto o sfratto. Continua la lotta del vicesindaco Andrea Savino (nella foto) per sanare il bilancio sulle entrate nelle casse comunali dei pagamenti per l’uso delle abitazioni di proprietà dell’ente pubblico. Inviate in questi giorni una ventina di lettere con cui si chiede di sanare il debito, pena la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio e conseguente procedimento di sfratto. "Così come da programma elettorale – spiega Andrea Savino, vicesindaco e assessore ai Servizi abitativi pubblici - stiamo procedendo a fare ordine nelle casse comunali con la lotta a chi per troppi anni non ha rispettato le regole. Dopo aver ridotto il deficit sui pagamenti degli affitti delle abitazioni comunali in questi ultimi due anni, così come avevamo annunciato, è il momento di concentrarsi e monitorare ora lo storico legato alle morosità nel periodo 2016-2020. Va in questa direzione la decisione dell’invio delle lettere con cui si chiede il rientro di quanto dovuto al Comune". Più di una le soluzioni in aiuto ai ritardatari dei pagamenti. Potranno sottoscrivere con l’ente un piano di rientro compatibile con la condizione economica del nucleo familiare; accedere al contributo di solidarietà destinato agli inquilini dei servizi abitativi pubblici con comprovate difficoltà economiche e infine accedere al servizio sociale professionale per dare il via ai percorsi che aiutano a superare difficoltà economiche e lavorative. "Ovviamente non è nostra intenzione lasciare senza un tetto nessuno - conclude -. Nell’avviso infatti proponiamo più di una modalità che va incontro all’inquilino per poter sanare il debito, diversi hanno già sottoscritto un piano di rientro. Continuiamo cosi, è la strada giusta".