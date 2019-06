Milano, 21 giugno 2019 – Brutta disavventura ieri sera per una turista iraniana di 45 anni, ospite dell’albergo a quattro stelle Blaise&Francis di via Butti, a due passi da viale Jenner. Di rientro nella sua camera, la donna ha trovato un buco nel muro: i ladri hanno sradicato la cassaforte dalla parete, portando via un bottino di 10mila euro, 10mila dollari e diversi monili d’oro per un valore complessivo ancora da quantificare. A quel punto, la derubata ha dato l’allarme al receptionist dell’hotel, che a sua volta ha allertato il 112: la centrale operativa dei carabinieri di via Moscova ha inviato sul posto una pattuglia del Radiomobile per effettuare i primi rilievi e raccogliere la testimonianza della 45enne; del caso si occuperanno ora i colleghi del Nucleo operativo della Compagnia Duomo, coordinati dal capitano Matteo Martellucci.

Stando alle informazioni al momento a disposizione, la banda entrata in azione ha portato via l’intera cassaforte, riuscendo a scappare dall’albergo senza destare sospetti. Un aiuto alle indagini, come sempre accade in queste occasioni, potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona: la speranza è che qualche occhio elettronico abbia ripreso i componenti della gang in fuga, così da avere una minima base di partenza per gli approfondimenti investigativi. In casi del genere, non si sottovaluta neppure la pista interna, cioè la dritta di qualche dipendente infedele su un bottino particolarmente consistente custodito in una delle camere dell’albergo.

Poco più di un anno fa, nell’aprile del 2018, un episodio del tutto simile era avvenuto in una stanza del Melià di via Masaccio, occupata, pure quella volta, da un iraniano di 64 anni: i ladri, stando a quanto poi ricostruito dai carabinieri della Compagnia Magenta, erano entrati nella camera e avevano svuotato la cassaforte custodita nell’armadio, contenente orologi di pregio, gioielli e contanti per un valore complessivo vicino agli 80mila euro.