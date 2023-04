Caso Selinunte Il Comune boccia l’unica offerta

È arrivata una sola offerta, ma il Comune non la ritiene coerente con gli obiettivi indicati nel bando che puntava a individuare un soggetto privato capace di recuperare, rifunzionalizzare e gestire l’ex mercato comunale coperto di piazzale Selinunte, al centro del quartiere popolare di San Siro. L’unica offerta era arrivata da Scomodo srl ma il progetto presentato dalla società è stato giudicato insufficiente dal gruppo di lavoro comunale sia dal punto di vista di intervento sulla struttura sia sulla modalità di gestione indicata, considerata troppo generica. La proposta puntava a realizzare polo giovanile per la zona. Nonostante primo passaggio negativo, però, l’amministrazione comunale fa sapere che le interlocuzioni continuano per capire se il progetto è realizzabile.

M.Min.