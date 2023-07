Caso Rsa a Milano: Oggi le parole di Sala in Consiglio

Ci siamo. Oggi alle 16.30 è previsto l’intervento del sindaco Giuseppe Sala sulla tragedia della Rsa, cioè sui sei morti provocati dall’incendio nella casa di riposo comunale di via dei Cinquecento

nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Dopo le polemiche del centrodestra in aula lunedì scorso e la celebrazione dei funerali delle vittime in Duomo venerdì, il primo cittadino, come promesso, riferirà in Consiglio comunale su quanto accaduto nella Casa di riposo dei coniugi.

Il centrodestra promette battaglia in aula.

è molto probabile che la seduta dell’assemblea di Palazzo Marino si limiti al dibattito sul caso Rsa, ma nel programma dei lavori è prevista anche la prosecuzione dell’iter per l’approvazione del Piano Casa del Comune. Un iter che prevede una maratona in aula questa settimana per approvare la delibera in tempi brevi. A questo fine, sono fissate sedute del Consiglio anche domani, mercoledì e giovedì con orario lungo: dalle 14.30 alle 22.30.

M.Min.