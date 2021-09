Pantigiate (Milano) - Caso Potenzoni, a sei anni dalla sua scomparsa Daniele continua a fare parlare di sé. La speranza è che prima o poi uno dei misteri italiani, da anni al centro dell’attenzione pubblica, possa finalmente essere svelato.

A tenere vivo il ricordo del giovane autistico di Pantigliate, scomparso misteriosamente sotto la metropolitana di Roma Termini, mentre con un gruppo organizzato si stava recando in udienza dal Papa, ci pensa questa volta Federica Sciarelli, che nella puntata di 'Quante storie' in onda lunedì 20 settembre alle 12.45 su Rai3, ne ricostruirà la sparizione, restituendo al protagonista di questa vicenda una voce che si è smarrita insieme a lui e illuminando, attraverso uno dei casi più toccanti, l'oscuro e inquietante fenomeno delle persone scomparse. "Io spero sempre che mio figlio possa essere ritrovato", spiega Francesco, il padre di Daniele. "Con Federica Sciarelli ho scritto un libro a quattro mani, intitolato 'Caso Potenzoni', dove ripercorriamo la vita di Daniele fin dalla nascita e ne raccontiamo la sparizione, le ricerche vane e i processi che hanno lasciato un senso di irrisolto. La speranza è di raggiungere con il libro persone che potrebbero essere utili a risolvere il caso".

"Mi sono sentito lasciato solo dalle autorità - prosegue il genitore grazie al cielo posso contare su una rete di volontari che non mollano. Da 6 anni la mia famiglia vive nell’angoscia, abbiamo bisogno di pace, di arrivare alla verità finale e capire una volta per tutte che fine ha fatto il nostro ragazzo. La Polizia Scientifica ha fornito una nuova ricostruzione di come potrebbe essere l’aspetto di Daniele dopo tutto questo tempo. Noi continuiamo a cercarlo. Una benefattrice, che vuole rimanere anonima, ha offerto 50mila euro come ricompensa a chi saprà dare indicazioni veramente utili per riportare Daniele a casa. Io voglio credere che lui sia ancora vivo, le segnalazioni sono state tante ma finora infruttuose. La cosa migliore da fare, se qualcuno lo vedesse, è di trattenerlo e chiamare subito il 112. Aiutatemi a rivedere mio figlio".