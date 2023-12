Caso La Russa junior. L’amico deejay interrogato dai pm: "Rapporto senza violenza"

"Rapporto sessuale consumato sì, ma non parlatemi di violenza, lei era lucida e consenziente sia quando era con me, sia quando era con Leonardo". Leonardo è Leo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio e, chi parla, è il 24enne deejay di stanza a Londra, Tommaso Gilardoni, entrambi sono accusati di aver stuprato una 22enne nella casa della seconda carica dello Stato, la notte fra il 18 e il 19 maggio scorso, dopo l’ormai famosa serata all’Apophis, locale frequentato dai rampolli della Milano-bene. Gilardoni si è difeso con il più classico degli argomenti: "Lei era d’accordo con noi". Ha parlato per quattro ore davanti all’aggiunto Letizia Mannella e al sostituto Rosaria Stagnaro, al termine delle quali ha consegnato spontaneamente il cellulare con sim e si è sottoposto al prelievo del Dna. "È stato un interrogatorio molto dettagliato, molto esauriente e secondo noi anche chiarificatore, per questo siamo soddisfatti", ha affermato l’avvocato Luigi Stortoni, che assiste Gilardoni assieme al collega Alessio Lanzi. Il Dna sarà confrontato con l’unico profilo genetico trovato sugli indumenti della vittima, compatibile con un profilo maschile.

La Russa junior sarà interrogato, invece, la prossima settimana e la sua linea difensiva non sarà diversa, da subito, infatti, si era detto innocente. Gilardoni, durante l’interrogatorio, ha anche precisato che in casa La Russa non c’era droga, e nessuno ne ha fatto uso nemmeno prima di entrare in casa, la ragazza era lucida quando ha prestato il consenso al doppio rapporto sessuale. E, ancora, il deejay ha spiegato ai pm di essere rimasto "sorpreso" quando ha saputo che la ragazza li aveva denunciati. Stando a quanto dichiarato da Girladoni, insomma, nessuno, quella notte, era alterato da alcol o droga, nemmeno la ragazza.

Ed è proprio questo il punto cardine dell’indagine: la possibilità di verificare la lucidità della vittima, presupposto di un consenso, invece sempre negato, anche a verbale, dalla vittima. La procura ha disposto per questo una super perizia medico legale che dovrà analizzare più profili, tra cui gli esiti degli accertamenti del servizio Svs della clinica Mangiagalli, che avevano rilevato l’assunzione da parte della ragazza di cocaina, cannabis e benzodiazepine.

Gli interrogatori dei due indagati sono le battute finali dell’inchiesta condotta dalla squadra mobile. Nelle scorse settimane, intanto, si era chiusa una seconda tranche di audizioni di testimoni. Testimonianze che, anche sulla base delle analisi di chat, messaggi e immagini rintracciate sui due telefoni di Leonardo Apache, sono servite per chiarire, tassello dopo tassello, alcuni elementi giudicati "interessanti" dagli investigatori: logistica degli spostamenti e comportamenti di presunta vittima e presunti carnefici. Al setaccio sono passate tutte le ore di quella notte in cui la 22enne, dopo aver bevuto un drink offerto dall’amico Leonardo conosciuto al liceo, sarebbe piombata in uno stato confusionale al punto da essersi risvegliata nuda nel letto di lui senza ricordare nulla. Come teste era stato sentito anche Tommaso Inzaghi, figlio dell’allenatore dell’Inter Simone e della showgirl Alessia Marcuzzi. Inzaghi junior, amico del terzogenito di Ignazio La Russa, era presente alla serata nella discoteca Apophis, dove Leonardo e la ragazza si erano rivisti dopo tanto tempo e dove Gilardoni aveva suonato.