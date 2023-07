Caso La Russa junior Anche l’amico dj è adesso indagato per violenza sessuale

di Mario Consani

Milano

Ora sono in due. Un altro nome si è aggiunto nel registro degli indagati della Procura per il caso della presunta violenza sessuale denunciata da una 22enne che, dopo una notte trascorsa a maggio nel club Apophis, locale esclusivo in centro città, si sarebbe risvegliata senza ricordare nulla nel letto di Leonardo Apache La Russa, il terzogenito del presidente del Senato Ignazio.

Ieri, anche a garanzia per tutti gli accertamenti necessari che dovranno esser svolti, è stato indagato per violenza sessuale anche il dj 24enne Tommy Gilardoni, amico del figlio dell’esponente di Fratelli d’Italia. Anche lui sarebbe rientrato a casa La Russa quel mattino del 19 maggio, dopo aver suonato, tra l’altro, nel corso della serata in discoteca, in cui si alternavano tre dj. La 22enne, nella denuncia arrivata il 3 luglio sul tavolo del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro, ha scritto di avere "ricordi della notte vaghi" perché "drogata". L’unico "dato certo", ha messo nero su bianco, "è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere" e, quando si è svegliata, La Russa jr. "ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l’amico, sempre a mia insaputa".

La ragazza aveva fatto riferimento nella querela a tale "Nico", così l’aveva chiamato riportando – stando alla sue versione – parole di Leonardo. E anche per questo investigatori e inquirenti hanno avuto problemi per alcuni giorni prima di riuscire ad identificare l’altro ragazzo che avrebbe dormito nell’abitazione dei La Russa ma in un’altra camera. Nelle scorse ore, nelle indagini condotte dalla Squadra mobile si è arrivati alla precisa identificazione di quel dj che lavora in un club di Londra e che anche al momento si troverebbe all’estero, individuato con certezza anche grazie ad una serie di elementi raccolti nell’inchiesta, tra cui l’analisi di alcuni contatti telefonici e le testimonianze – che proseguono da giorni – di altri dei ragazzi che erano presenti alla festa all’Apophis del 18 maggio.

Gli inquirenti hanno deciso di contestare pure a Gilardoni l’accusa di violenza sessuale e di non optare per un’imputazione di abusi di gruppo a carico di entrambi, anche perché le indagini dovranno appurare non solo se la ragazza sia stata violentata in stato di incoscienza, come ha raccontato, ma anche se quelle violenze siano avvenute in fasi diverse. Intanto, un altro passo dell’indagine saranno le operazioni tecniche, previste per le prossime ore, necessarie per effettuare la copia forense del telefono sequestrato venerdì¬ scorso a La Russa junior. Le verifiche, alla ricerca di video, foto, messaggi e telefonate sui social utili per le indagini, riguarderanno solo il cellulare, che è stato accertato essere nella disponibilità del giovane e non la scheda Sim, che è stata invece già restituita dagli inquirenti in quanto non oggetto del sequestro perché intestata allo studio legale del padre. Per l’eventuale sequestro, se sarà necessario, i pm dovranno inoltrare una richiesta alla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato. Ad ogni modo, pure gli accertamenti sul telefono verranno effettuati, come ha precisato nel decreto la Procura, "con esclusione" nelle analisi "di comunicazioni" coperte dall’articolo 68 della Costituzione, ossia le garanzie previste per i parlamentari.