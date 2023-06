Caso glicine Monguzzi attacca Sala

No, per Carlo Monguzzi (nella foto) il caso glicine non è chiuso. Il capogruppo di Europa Verde in Comune non è convinto della versione fornita dal sindaco Giuseppe Sala e dagli assessori Elena Grandi (Verde) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana) sulla soluzione per consentire la realizzazione del Museo nazionale della Resistenza senza dover tagliare il glicine di piazzale Baiamonti. Gli esponenti della Giunta hanno parlato di una modifica del progetto del Museo e di una semplice potatura per poter far coesistere la nuova struttura e la pianta con 70 anni di vita alle spalle. Ma Monguzzi non ci sta e intitola un post sul suo profilo Facebook "La colossale presa in giro del glicine". Nel testo il politico ambientalista fornisce la sua versione di quanto accaduto negli ultimi giorni: "Il progetto del museo rimane identico, e il glicine non viene toccato (se non per le potature) perché non ha mai interferito con l’edificio (pallino viola a destra). Ma allora perché per mesi ci hanno detto che andava abbattuto?".

Ecco, a questo punto Monguzzi punta il dito contro la Giunta di Palazzo Marino: "Perché il sindaco ha detto ”se la città vuole salvare il glicine allora non facciamo il museo”? E tre giorni dopo è cambiato tutto? Il presidente dell’associazione Combattenti e Reduci che ha seguito la vicenda secondo per secondo ha detto così alla stampa: “Il glicine è fuori dalla sagoma dell’edificio, l’impresa ieri ci ha detto che non è stato modificato nulla del progetto del museo e che la pianta rimane lì dove è. Se si voleva eliminare è perché c’era il desiderio di farlo.Io su questo, da cittadino, vorrei spiegazioni". Il capogruppo dei Verdi chiosa con queste parole: "Anche tutti noi vorremmo spiegazioni".

M.Min.