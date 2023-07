Caso camici, Attilio Fontana prosciolto anche in Appello

Milano, 10 luglio 2023 – La Corte di appello di Milano ha confermato i proscioglimenti già stabiliti dalla gup di Milano Chiara Valori nei confronti del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e degli altri quattro co-imputati accusati di frode in pubbliche forniture per il 'caso camici'. Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni.

La II Corte d’Appello di Milano ha quindi respinto il ricorso della Procura della Repubblica contro la sentenza con la quale nel maggio 2022 la giudice dell’udienza preliminare Chiara Valori aveva prosciolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, il presidente leghista della Regione Lombardia dal concorso in “frode in pubbliche forniture”: cioè dal reato imputatogli per la trasformazione dal 19 maggio 2020 in “donazione” alla Regione di quella che invece il 16 aprile era partita come “fornitura” a pagamento per 513mila euro alla centrale acquisti regionale “Aria spa” di 75mila camici e 7mila set di calzari e cuffie da parte dell’azienda “Dama spa” di suo cognato Andrea Dini, l’imprenditore fratello della moglie di Fontana (Roberta) detentrice del 10%. Fornitura accordata durante il primo periodo della pandemia, quando era più difficile reperire dispositivi di protezione.

Insieme a Fontana e a Dini (difeso da Giuseppe Iannaccone), hanno visto confermare il proprio proscioglimento anche l’allora direttore generale di Aria spa, Filippo Bongiovanni, la manager di "Aria spa” Carmen Schweigl (entrambi difesi da Domenico Aiello) e il vicario del segretario generale della Regione, Pier Attilio Superti, assistito da Valentina Nardo.

“Fontana ha patito per tre anni su una graticola e poi oggi è finita così. Siamo stati coinvolti in una vicenda che da un punto di vista penale non aveva nulla, mi spiace per chi ha lavorato per nulla”, ha commentato l'avvocato Jacopo Pensa, difensore del presidente lombardo assieme al collega Federico Papa. Il proscioglimento per tutti e cinque gli indagati è ora definitivo, perché la Procura generale milanese, che seguendo il ricorso dei pm aveva chiesto che tutti andassero a processo, non può impugnare la decisione.