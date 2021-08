Si è conclusa dopo due ore di audizione la nuova udienza davanti alla sezione disciplinare del Csm per il pm milanese Paolo Storari. In compagnia del suo avvocato , Paolo Dell Sala, il pm di Milano è stato sentito, a porte chiuse, nell'ambito del caso dei verbali dell'avvocato Piero Amara. I giudici devono pronunciarsi sulla richiesta di trasferire Storari ad altra Procura e di cambio funzioni. Il pg Giovanni Salvi aveva avviato a suo carico l'azione disciplinare per la vicenda della consegna a Piercamillo Davigo, all'epoca togato al Csm, dei verbali non ufficiali di una deposizione di Amara, che denunciava l'esistenza di una presunta loggia massonica denominata 'Ungheria'.

Della Sala ha dichiarato che il suo assistito si augura che il procedimento si concluda con il rigetto della richiesta del Pg della Cassazione di trasferirlo. La decisione, a quanto si apprende, dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. A sostegno di Storari nei giorni scorsi, prima e durante la prima udienza al Csm, sono arrivate mail di sostegno da parte di colleghi di diverse procure.