Caserma da ristrutturare Ma presto o si perdono i soldi

di Monica Autunno

Il servizio al territorio irrinunciabile e prezioso, la sede fatiscente e piena di magagne, sono pronti il progetto e il salvadanaio dei finanziamenti: parte l’operazione restyling per la caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Abeti. Riqualificazione in primis energetica, arrivano cappotto, coperture, infissi e impiantistica rinnovata. Tutto costa su carta un milione e settecentomila euro. Tolti 400mila circa in carico al gse per il conto termico, il resto è finanziato per la maggior parte con mutuo dal Comune e per 400mila euro dalla Regione Lombardia, che questi fondi aveva erogato già in estate. Il via ai lavori, tassativamente, entro il 30 agosto prossimo: il rischio, quello di veder sfumare il contributo sovracomunale. La vicenda è nota. Da tempo i vigili del fuoco lamentano le problematiche dell’edificio di proprietà comunale che ospita il distaccamento gorgonzolese, presidio di sicurezza e pronto intervento per 31 Comuni della zona Adda Martesana.

La costruzione risale ai primi anni Duemila. Se la struttura in senso stretto sembra ancora in discrete condizioni il tempo ha visibilmente minato esterni e coperture: intonaci e muri sono rosi dall’umidità, da tempo l’acqua cola dalle finestre, su zoccolature e facciate proliferano muschio e licheni, vanno realizzate le grondaie, occorre sostituire gli infissi e sistemare finestroni e vetrate, e naturalmente va rinnovata l’impiantistica: obiettivo la classe A3. L’elenco degli interventi che costituiscono il progetto è stato presentato ieri mattina dal sindaco Angelo Stucchi con gli assessori Gianni Sbrescia e Nadia Castelli e con il responsabile dell’ufficio tecnico Agazio Monterosso, oltre ai progettisti, gli architetti Modesto Modesti e Angelo Agazzi. L’intervento prevede un totale isolamento termico con cappotto, il rifacimento della copertura, quello dell’involucro delle superfici trasparenti, la sostituzione dei serramenti, più una serie di interventi a latere e un totale restyling impiantistico. Un milione e settecentomila euro l’investimento su carta. Ciò che non è già finanziato sarà introitato con accensione di un prestito flessibile la cui rata, si precisa, sarà ripianata dall’affitto dell’edificio dal parte del Ministero dell’Interno.