Case popolari, avanti con i cantieri Il Comune punta sui fondi del Pnrr

Avanti con i progetti per la riqualificazione delle case popolari nei vari Municipi. Da un lato i progetti portati avanti con il supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a Crescenzago, dei bandi del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) a Gorla e Corvetto, del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) a Niguarda, San Siro e Giambellino; dall’altro i cantieri che miglioreranno diversi luoghi della città nei prossimi mesi.

"Grazie alle opportunità offerte dal Pnrr e dai fondi europei stiamo realizzando una serie di interventi fondamentali per riqualificare alcuni plessi di edilizia residenziale pubblica e migliorare la qualità dell’abitare per tanti inquilini", dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa.

Vediamo zona per zona, tralasciando il Municipio 1 dove non ci sono progetti relativi alle case popolari. In via Sant’Erlembaldo, nel Municipio 2, sono 24,2 i milioni di euro stanziati attraverso i finanziamenti europei. Si prevedono interventi di riqualificazione di quattro caseggiati in via Sant’Erlembaldo 2.

Nel Municipio 3 la riqualificazione energetica e impiantistica dei caseggiati Erp di via Rizzoli 13-45 e 73-87 permetterà di trasformare i quattro immobili garantendo maggiore qualità abitativa e un incremento significativo della sostenibilità energetica. Spesa di 19,5 milioni di euro, gara aggiudicata, appalto sottoscritto a fine luglio.

Municipio 4. Il Comune si è aggiudicato il bando promosso dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) per riqualificare i complessi Erp in via Barzoni e due edifici del complesso di viale Omero. Gli immobili di via Barzoni 11 saranno completamente demoliti e ricostruiti. In viale Omero 15 sono previsti lavori di riqualificazione energetica.

Nel Municipio 5 Al Vigentino è previsto un intervento in piazza dell’Assunta che permetterà di rendere l’area più fruibile per la cittadinanza. Nel Municipio 6 sono cominciati a giugno i lavori di demolizione del primo dei tre palazzi che saranno interessati da una completa riqualificazione in via dei Giaggioli ai civici 7, 9 e 11. Si tratta del primo intervento a Milano con i fondi Pnrr.

Nel Municipio 7 La proposta progettuale “Move In San Siro” prevede una partnership tra il Comune di Milano e l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (Aler Milano), che permetterà di riqualificare l’immobile di via Newton 15 per realizzare il nuovo commissariato di San Siro. Nel Municipio 9 previsti tre interventi complessivi al quartiere Niguarda per un investimento totale di 15 milioni di euro. In via Pianell 15 sarà demolito e ricostruito l’immobile comunale. L’edificio avrà 90 posti letto.