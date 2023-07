Case e supermarket sull’ex cascina "Giù le mani dall’area agricola"

di Monica Autunno

Appartamenti e un market sull’area dell’antica Cascina al Ponte di Sant’Agata, l’ambito di trasformazione è nel nuovo Pgt, ma non a tutti il progetto piace. Levano gli scudi molti cittadini, s’indignano gli ambientalisti, l’opposizione annuncia battaglia, qualcuno propone una raccolta di firme: "Un altro supermercato, e ancora suolo verde consumato. Oltre al valore di un edificio storico rovinosamente annullato". È per ora soprattutto “social“ il dissenso contro una delle previsioni della nuova variante al piano di governo del territorio cassinese, in itinere da un anno circa, pronta all’adozione consiliare, attesa per fine luglio. Include tre ambiti di trasformazione, uno in via Trieste (zona centro sportivo), uno in zona industriale, e il terzo, appunto, a ridosso della frazione, dove, appena imboccato l’abitato, si affaccia la cascina, oggi rudere diroccato. Il piano urbanistico prevede di lasciare spazio a una ristrutturazione in chiave residenziale corredata da un supermercato, in zona strategica, a pochi metri dalla Padana superiore. A pochi giorni dalle doppia presentazione del Pgt, una a Cassina, l’altra appunto a Sant’Agata, i primi interventi “contro“ dei gruppi ambientalisti e di alcuni residenti. L’area, si sottolinea, è agricola e inserita nel Plis (Piano locale di interesse sovracomunale) Martesana, costituito da alcuni anni. "I vincoli base del Plis – si legge sulla pagina Salviamo la Martesana – sono tutela e riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei beni storici e ambientali, recupero naturalistico, implementazione dei corridoi ecologici, fruizione sostenibile. Come è possibile che il Comune possa costruire qui un supermarket?". "Non solo quello di Cascina al Ponte, ma tutti e tre gli ambiti di trasformazione previsti – dice l’esponente Pd di Cassina Democratica e Solidale Andrea Parma sul suo blog – consumano numeri alla mano suolo libero. Non riconsegnano inoltre nulla, in termini di servizi, ai cittadini. Il programma elettorale di questa amministrazione prevedeva da una parte il rilancio della frazione e dall’altro la difesa del commercio locale e di vicinato; il supermercato non risponde ad alcuna delle due premesse". La sindaca Elisa Balconi aveva presentato le previsioni in variante come "risolutive di criticità evidenti e da risolvere". "Le condizioni della cascina sono sotto gli occhi di tutti. Questa variante è assolutamente soft, include risposte e soluzioni a problemi specifici. Consumo di suolo? Non ce n’è. E dove c’è, è compensato".