Milano, 29 settembre 2018 - Un autobus a due piani targato Coop Lombardia ha attraversato ieri Milano, dal centro alla periferia, diffondendo musica e buonumore. Impossibile resistere alle battute degli youtuber partenopei di Casa Surace che sono sbarcati in città per portare con sé sole estivo e vento di allegria.

Da piazza Cairoli al Duomo fino a Bicocca, hanno viaggiato su uno speciale Sightseeing Tour Bus per raccontare la città a loro modo. Microfono alla mano, hanno fatto morire di risate gli oltre cinquanta fan saliti a bordo con loro. Paola e Benedetta, originarie di Crotone e studentesse universitarie di Medicina e Giurisprudenza, li adorano: «I Casa Surace sono l’evoluzione della Commedia all’Italiana». Ma anche la gente in strada, stupita da quell’apparizione, ha rallentato il passo per rispondere alle provocazioni comiche di “Ricky”, una delle web star di Casa Surace, che ha chiesto loro perché non fossero a lavorare. «L’esperienza è bellissima perché tutta Milano partecipa alla nostra ironia, non solo i nostri fan ma anche le tante persone a passeggio» dice. Il collega Pasqui aggiunge: «Milano ci ha accolto benissimo. Per noi è la seconda casa. Forse perché vivono tante persone originarie del Sud…». Dopo una tappa al Duomo, il bus più pazzo del mondo ha raggiunto il Parco della Torre, in Bicocca, che nel pomeriggio è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Il Parco della Torre, nel piazzale antistante il Supermercato del Futuro di Coop, occupa 19mila metri quadri e sorge un ex terreno industriale bonificato in viale Sarca. Prima si chiamava Parco delle Magnolie. I lavori per riqualificarlo erano partiti a dicembre. Esempio riuscito di recupero periferico, è nato da un progetto universitario di Milano Bicocca. La sua apertura al pubblico rientra nel programma di eventi della Settimana della Cooperazione delle Cooperative Lombarde che per il 2018 è dedicata al recupero delle periferie. Coop Lombardia, oltre ad offrire un momento di ristoro presso il Parco, ha celebrato l’opening in modo originale e unico con i Casa Surace.