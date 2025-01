Casa di comunità. Via al trasferimento temporaneo in via Diaz

Trasferimento temporaneo delle attività svolte normalmente nella Casa di comunità di via dei Lavoratori. L’Asst Rhodense ha comunicato che, a partire da lunedì 27 gennaio, per consentire il proseguimento dei lavori previsti dal Pnrr per la riqualificazione dell’edificio che ospita la Casa di comunità, le attività del Poliambulatorio (in via dei Lavoratori, 42) verranno trasferite nella sede di via Diaz al civico 49 (di fronte alla Casa di comunità). Le attività sanitarie che verranno trasferite fino a nuova comunicazione da parte di Asst, che aggiornerà sullo stato dei lavori in corso, sono il Cup e punto prelievi e tre ambulatori: quello infermieristico, l’ambulatorio per le visite diabetologiche e quello otorinolaringoiatrico e audiometrico.