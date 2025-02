Casa di Comunità: "Ritardi e disagi. Spiegate perché"

Cantieri alla Casa di Comunità ex Serbelloni, interrogazione pentastellata in Regione: "Si chiariscano i motivi dei ritardi nelle opere e sia confermata una data certa di fine lavori". Ma il documento, presentato nei giorni scorsi dal capogruppo Nicola Di Marco, tocca anche il tema dei disagi all’utenza, "vanno garantite ai cittadini le prestazioni prenotate e i servizi, anche a reparti chiusi". Solo poche settimane fa l’Asst Melegnano e Martesana ha indicato marzo 2026 come mese di chiusura del lungo cantiere, per messa in sicurezza e per riqualificazione con fondi Pnrr, dell’ex nosocomio. Una lunga battuta d’arresto, si era consumata in estate, in concomitanza con la comparsa di alcune crepe e la conseguente necessità di perizie e interventi non previsti. La parziale riapertura era avvenuta in settembre. "Come appreso da notizie di cronaca - così l’interrogazione presentata da Di Marco - il cantiere in oggetto ha subìto molteplici ritardi e, ad oggi, si stima che la conclusione dei lavori sia da presumersi entro il mese di marzo 2026. Tale situazione sta creando disagi conseguenti alla delocalizzazione di molti servizi ospedalieri e sanitari anche all’esterno del Comune, disagi peraltro ammessi anche dalla direttrice di distretto".

"Sulla situazione della Casa di Comunità di Gorgonzola il Movimento - così Di Marco - era già intervenuto in luglio con una interrogazione a seguito delle segnalazioni dei cittadini; e continua a monitorare. Dopo la parziale ripresa dei servizi e i relativi annunci di Regione Lombardia, ora vi sarebbe di nuovo un rischio di fermo. Motivo per cui sono tornato a chiedere all’assessore competente Bertolaso chiarezza sulle ragioni dei ritardi e certezza sulla data di fine opere". M.A.